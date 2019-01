Salzgitter AG: Kraftloserklärung von unrichtig gewordenen Aktienurkunden DGAP-News: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Sonstiges Salzgitter AG: Kraftloserklärung von unrichtig gewordenen Aktienurkunden 15.01.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die von unserer Gesellschaft begebenen effektiven Aktienurkunden (Stückaktien) bestehend aus Mantel und Bogen sind derzeit nur noch mit dem Erneuerungsschein ausgestattet, so dass der Bogen komplett aufgebraucht ist. Daher wird künftig das bestehende Grundkapital unserer Gesellschaft in vollem Umfang durch Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurden. Die Verbriefung in Globalurkunden entspricht heutzutage dem allgemeinen Standard, sie stellt eine effektive und sichere Effektenverwahrung sicher und ermöglicht die schnelle und unkomplizierte Übertragung von Wertpapieren. Die Aktionäre unserer Gesellschaft, die ihre Aktienurkunden selbst verwahren, werden daher gebeten, ihre alten effektiven Aktienmäntel nebst Erneuerungsschein, rechter Teil, in der Zeit vom 15.01.2019 bis 15.04.2019 einschließlich bei ihrer Depotbank zur Weiterleitung an die UniCredit Bank AG einzureichen. Nach Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der eingereichten Aktienurkunden werden die Aktionäre an dem von der Clearstream Banking AG gehaltenen Sammelbestand an Stückaktien der Gesellschaft entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt. Für die Aktionäre wird die Umstellung auf die Girosammelverwahrung kostenlos durchgeführt. Von Aktionären, deren Aktien bei einem depotführenden Institut in einem Girosammeldepot oder in einem Streifbanddepot verwahrt werden, ist nichts zu veranlassen. Für weitere Informationen verweisen wir auf die am 10.01., 07.02. und 19.03. von unserer Gesellschaft im Bundesanzeiger veröffentlichte bzw. noch zu veröffentlichenden Aufforderungen zur Einreichung unrichtig gewordener Aktienurkunden. Kontakt: Markus Heidler Leiter Investor Relations Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Telefon +49 5341 21-6105 Telefax +49 5341 21-2570 EMail: ir@salzgitter-ag.de 15.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Deutschland Telefon: +49 5341 21-01 Fax: +49 5341 21-2727 E-Mail: info@salzgitter-ag.de Internet: www.salzgitter-ag.de ISIN: DE0006202005 WKN: 620200 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 766243 15.01.2019 ISIN DE0006202005 AXC0191 2019-01-15/14:00