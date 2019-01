HONGKONG (IT-Times) - Den Namen noch nicht gehört? Das Unternehmen Bytedance Technology Co. ist ein Big Player in China und will nun auch mit einer eigenen Chat-App punkten. ByteDance mit Sitz in Beijing ist bekannt für die Dienste Jinri Toutiao (News Aggregator) und Tik Tok (Kurzvideo-App) sowie Douyin....

Den vollständigen Artikel lesen ...