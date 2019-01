In der Studie "Erneuerbare Energien aus Sicht von Finanzentscheidern in Privathaushalten", für die im Auftrag der Green City Energy AG in Kooperation mit dem NKI - Institut für nachhaltige Kapitalanlagen 1678 Personen repräsentativ befragt wurden, zeigte sich, dass Klimaschutz für wichtig gehalten werde, aber nur 32 Prozent glauben demnach, dass der Einzelne beim Klimaschutz etwas beeinflussen kann. ...

