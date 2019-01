Daimler-Tochter Car2go startet heute ihr angekündigtes E-Carsharing in Paris mit 400 Smart EQ Fortwo. Die französische Hauptstadt ist nach Amsterdam, Madrid und Stuttgart der vierte Car2go-Standort mit einer vollelektrischen Fahrzeugflotte. Insgesamt hat Car2go nach eigenen Angaben nun in vier Städten 2.100 Elektrofahrzeuge im Einsatz, die wachsende Community sei in diesen Städten inzwischen auf 430.000 ...

