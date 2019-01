Der Brexit rückt immer näher. Am 29. März verlassen die Briten die EU. So zumindest der Plan. Zuletzt wurden jedoch Stimmen laut, die eine Verschiebung des Brexit fordern. Das britische Pfund profitierte von diesen Berichten. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die Entwicklung des Bitcoins. Dieser bewegte sich zuletzt in Richtung 3.000 Dollar. Wie es für die Kryptowährung weitergehen könnte, erfahren Sie hier. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten