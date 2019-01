Das TSI-System filtert Aktien nach dem System der Relativen Stärke. Fundamentale Kennzahlen bleiben dabei vollkommen außer Acht. Dennoch spiegelt sich häufig die gute Entwicklung der Notierung in den Geschäftszahlen wieder. Der Kurs nimmt diese oftmals vorweg was sich in einem guten TSI-Ranking wiederspiegelt. So auch bei der Aktie von Carl-Zeiss Meditec.

