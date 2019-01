Berlin (ots) - - "Wir appellieren an die Parlamentarier in London, sich ihrer großen Verantwortung bewusst zu sein. Heute Abend muss sich Pragmatismus durchsetzen.



- Eine Ablehnung des Austrittsabkommen wäre dramatisch. Dadurch würde eine sehr schwierige Situation völlig unberechenbar. Wenige Wochen vor dem Ausstiegsdatum sind Unternehmen nicht in der Lage, sich angemessen vorzubereiten. Ein ungeordnetes Ausscheiden des Vereinigten Königreiches muss London unbedingt vermeiden.



- Der Politik in London muss klar sein: Das zur Abstimmung stehende Austrittsabkommen ist die bestmögliche Lösung. Es geht darum, Kosten und Schäden zu minimieren."



