- Neues Bundesliga-Tippspiel von Tipico kostenlos als App sowie im Web verfügbar - Sechs Spiele gegen Oliver Kahn tippen und an jedem Spieltag bis zu 150.000 Euro im Jackpot gewinnen - Weitere Preise von bis zu 10.000 Euro abräumen



Zur Bundesliga-Rückrunde bietet Tipico noch mehr Spannung für Fußballfans: Bei Bundesliga6 können Fußballbegeisterte auf sechs ausgewählte Spiele der Bundesliga tippen und dabei an jedem Spieltag bis zu 150.000 Euro gewinnen. Die kostenlose App ist für Android- und iOS-Endgeräte verfügbar. Im Web kann unter www.bundesliga6.de mitgespielt werden.



3.000 Euro pro Spieltag gewinnen



Die Teilnehmer treten bei Bundesliga6 gegen Tipico Markenbotschafter Oliver Kahn an und tippen die Ergebnisse von sechs Spielen der Bundesliga. Punkte gibt es für das exakte Ergebnis und die richtige Tendenz. An jedem Spieltag werden 3.000 Euro an den besten Spieler der Runde ausgeschüttet. Wer am Ende eines Monats die meisten Punkte gesammelt hat, kann sich über 5.000 Euro freuen. Und derjenige, der nach dem 34. Spieltag insgesamt die meisten Punkte erspielt hat, räumt 10.000 Euro ab.



Jackpot in Höhe von 150.000 Euro



Den Jackpot knackt der Fußballfan, der an einem Spieltag den absolut richtigen Riecher hat. Wer alle sechs Ergebnisse korrekt vorhersagt, der kann den 150.000 Euro-Jackpot knacken. Oliver Kahn drückt die Daumen: "Der richtige Tipp kann bei Bundesliga6 bis zu 150.000 Euro wert sein. Ich bin sehr gespannt, ob jemand den Jackpot knackt."



Gegen den Titan tippen



Als zusätzlichen Anreiz können die Fans gegen Oliver Kahn tippen. Der Tipico Markenbotschafter wird zu jedem Spieltag seine Bundesliga6-Tipps abgeben, die es zu schlagen gilt. Dann warten auf die Gewinner zusätzliche Preise, darunter Gratiswetten bei Tipico oder Tickets für Spiele des FC Bayern München.



Über Tipico:



Tipico ist der führende Sportwettenanbieter in Deutschland. Tipico bietet Fans spannendes Entertainment mit Sportwetten für über 30 Sportarten über www.tipico.de, die Tipico App und in über 1.200 stationären Annahmestellen. Tipico legt höchsten Wert auf einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit der Sportwette und dem Glücksspiel. Die Unternehmensgruppe wurde 2004 als internationale Handelsgesellschaft gegründet und beschäftigt inzwischen weltweit 700 Mitarbeiter. Für das Tipico Franchise-Netzwerk arbeiten über 6.000 Menschen in Deutschland und Österreich. Als integrer Partner des Sports ist Tipico Offizieller Partner der Bundesliga und 2. Bundesliga in Deutschland sowie Platin-Partner des FC Bayern München. In Österreich engagiert sich das Unternehmen als Bewerbssponsor der Tipico Bundesliga. Mehr unter www.tipico-group.com.



