Am heutigen Dienstagabend findet die Abstimmung zur Brexit-Vereinbarung im Unterhaus in London statt. Vor dem Ergebnis dürften sich die Anleger eher ruhig verhalten. Danach und auch am Mittwoch dürfte es aber sehr volatil an den Finanzmärkten werden.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Short-Modus.

Indikatoren signalisieren short.

DAX bei 10.830 Punkten.

Anlaufmarken nach unten bei 10.800 und 10.700 Punkten, nach oben bei 10.950 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart eventuell Trendwechsel am Fibonacci-Fächer!

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursrückgang von Mitte Januar bis Ende Januar.

Gebert-Börsenindikator (Januar)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Dezember: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Monatschart: Unter 11.100 Punkten mit Kurs auf 10.500 und 9.500 Punkte.

Sentiment

DAX (Woche 03)

Sentiment in ...

