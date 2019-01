Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 227 Euro belassen. In Reaktion auf die von der Swiss Re bekanntgegebenen Naturkatastrophen-Schäden im vierten Quartal, habe er seine Schadensprognose für den deutschen Wettbewerber angehoben, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch sei er überzeugt, dass die Munich Re ihre Zielspanne für den Nettogewinn 2018 erreicht habe./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 10:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 11:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-01-15/14:50

ISIN: DE0008430026