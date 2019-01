Die beiden deutschen Biotech-Vorzeigewerte Evotec und Morphosys präsentieren sich am Dienstag enorm stark. Mit einem Plus von vier Prozent auf 19,58 Euro ist Evotec sogar der bislang stärkste Wert des Tages im MDAX, gefolgt von Wacker Chemie mit plus 2,5 Prozent, Airbus Group mit plus 2,1 Prozent, MTU Aero Engines mit plus 1,8 Prozent und Morphosys mit plus 1,7 Prozent. Die Aktie von Evotec hatte zuletzt bereits kurzzeitig über die psychologisch wichtige Marke von 20 Euro hinaus gelugt, ist dann allerdings wieder darunter zurückgefallen. Nun könnte der nächste Angriffsversuch auf diese Marke unmittelbar bevorstehen. Gelingt der Sprung darüber rückt das Dezemberhoch 2018 in den Fokus, das bei 21,82 Euro markiert wurde.

