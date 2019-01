Washington (ots/PRNewswire) -



Neugeschäft umfasst 17 Betriebseinheiten in der Karibik, Panama und auf den Bahamas



WeDo Technologies, ein führendes Unternehmen für Einnahmensicherung und Betrugsmanagement, gab heute eine Vereinbarung mit Cable & Wireless Communications bekannt, einem multinationalen Mobilfunk- und Festnetzanbieter von Video-, Sprach- und Datenservices. WeDo Technologies wird die bestehende Lösung des Carriers mit seinen marktführenden Einnahmensicherungs- und Betrugsmanagement-Software-Anwendungen RAID im gesamten Betrieb der Cable & Wireless Group ersetzen, der siebzehn Verbraucher- und B2B-Märkte in der gesamten Karibik, Panama und auf den Bahamas umfasst. Cable & Wireless gehört zu Liberty Latin America, einem führenden Dienstleistungsunternehmen mit Betrieben in Chile, Puerto Rico, der Karibik und anderen Teilen Lateinamerikas.



"Die heutigen Kommunikationsnetzwerke sind zunehmend komplex, und Cable & Wireless braucht eine bewährte Lösung, um sich vor den sich ständig wandelnden Bedrohungen für seine Bilanz zu verteidigen, seine umfangreiche Produktlinie zu unterstützen und sich für die Zukunft zu rüsten", erklärt Thomas Steagall, VP North America & Caribbean von WeDo Technologies.



"Indem wir auf den Bedarf an Einnahmensicherung und Betrugsmanagment der 17 verschiedenen Betreibermärkte von Cable & Wireless eingehen, stellt WeDo seine Kompetenz in der Unterstützung von Betreibern des Konzerns unter Beweis, erfolgreich Einnahmensverluste zu stoppen, die Gewinnspanne zu erweitern und ihre Netzwerke kostengünstig vor Betrug zu schützen", so Thomas Steagall, VP North America & Caribbean von WeDo Technologies.



Die RAID-Software von WeDo hilft dabei, Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen zu schützen, indem sie deren Geschäftsanwendungsdaten kontinuierlich sammelt, analysiert und überwacht und zur Verbesserung des Geschäftsergebnisses beiträgt. Sie ist Marktführer und wandelt Daten in wertvolle Erkenntnisse für Einkommenssicherung und Betrugsmanagment um.



Über WeDo Technologies



WeDo Technologies ist seit 2007 in den USA aktiv. Das Unternehmen ist mit seinen Risikomanagement-Software-Lösungen weltweit branchenführend in den Bereichen Revenue Assurance (http://www.wedotechnologies.com/en/revenue-assurance) und Betrugsmanagement (http://www.wedotechnologies.com/en/fraud-management).



WeDo Technologies bietet Software und sachkundige Beratung für Telekommunikationsbetreiber und Kommunikationsdienstleister auf der ganzen Welt. Aktuell verfügt das Unternehmen über Kunden in 108 Ländern sowie ein Netzwerk aus mehr als 600 hochqualifizierten professionellen Experten. Es hat Niederlassungen auf der ganzen Welt: in den USA, Europa, der Region Asien-Pazifik, dem Nahen Osten, in Afrika sowie in Mittel- und Südamerika.



Die Software von WeDo Technologies analysiert große Datenmengen und ermöglicht die Überwachung, Kontrolle, Verwaltung und Optimierung von Prozessen. So können Umsätze geschützt und Risiken gemildert werden.



WeDo Technologies verfügt über mehr als 200 Kunden - darunter einige der weltweit führenden Blue-Chip-Unternehmen - und gilt seit langem als kontinuierlich innovativer Anbieter, der den Erfolg seiner Kunden entlang einer ununterbrochenen Transformation sichert.



Pressekontakt: QUEXOR GROUP INC. Barbara Henris bhenris@quexor.com Mob.: +1(703)470-9446



Public Relations and Corporate Communications - WeDo Technologies Inez Corrêa de Sá inez.sa@wedotechnologies.com Mob.: +351-939650788