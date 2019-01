Bei Nordex (WKN: A0D655) flimmert derzeit eine Auftragsnews nach der anderen über die Ticker. Scheibchenweise präsentiert das Hamburger Unternehmen im laufenden Jahr neue Aufräge. Insgesamt waren es vier Projekte, die allesamt 2018 finalisiert wurden. Stichwort 2018:

Heute dann der große Knall: Der Windturbinenhersteller verzeichnet für 2018 einen Auftragseingang in Höhe von 4,75 Gigawatt (GW) - 73 Prozent mehr wie 2017. Das schiebt die Aktie an: +4 Prozent heute. In der Spitze geht es für das TecDax-Mitglied +6,8 Prozent nach oben. Doch das ist nur die halbe Geschichte.

Geht die Salamitaktik des Managements auf…?

Was bei Nordex gespielt wird, ist mehr oder weniger klar: Der Vorstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...