Paris (www.fondscheck.de) - Im Dezember verlangsamten sich die Nettomittelzuflüsse am europäischen ETF-Markt deutlich, berichten die Experten von Lyxor Asset Management.Hätten diese im November noch bei 4 Mrd. Euro gelegen, so hätten sie im letzten Monat des Jahres nur noch 2,5 Mrd. Euro betragen. Investoren hätten sich vor allem von US-Aktien (-1,7 Mrd. Euro) und europäischen Aktien (-1,5 Mrd. Euro) verabschiedet. Nach 19 aufeinanderfolgenden positiven Monaten bei US-Aktien sei es im Dezember am europäischen ETF-Markt erstmals zu Mittelrückflüssen gekommen. Mit +2,8 Mrd. Euro hätten Aktien der Schwellenländer hingegen das beste Ergebnis überhaupt erzielt. Gut sei es auch für Anleihe-ETFs gelaufen, und hier insbesondere für Staatsanleihen aus den Industriestaaten und den Schwellenländern. Rohstoffe hätten erneut nachgegeben. (Ausgabe Dezember 2018) (15.01.2019/fc/a/e) ...

