London (www.fondscheck.de) - Der börsennotierte Investmentmanager Jupiter verstärkt mit Mark Richards als Strategist sein wachsendes Multi-Asset-Team, so Jupiter Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Richards berichtet an Talib Sheikh, Head of Strategy, Multi-Asset, und arbeitet eng mit dem gesamten Multi-Asset-Team zusammen. Dabei fokussiert er sich vor allem auf den Jupiter Flexible Income Fonds (ISIN LU1846714258/ WKN A2JQBF), der im September 2018 aufgelegt wurde. ...

