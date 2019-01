Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In den USA nimmt die Bilanzsaison immer mehr Fahrt auf. Heute waren JP Morgan und die Citigroup an der Reihe. Der Dow Jones ist unterdessen vorbörslich noch auf Richtungssuche. Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: JP Morgan, Wells Fargo, Tesla, Canopy Growth, Tilray, Facebook und Netease. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.