Schlechte Nachrichten für Bayer - In Frankreich darf das Totalherbizid Roundup Pro 360 von Bayer nicht mehr vertrieben werden entschied ein Gericht am Dienstag. Die Lufthansa-Aktie leidet unter den Warnstreiks und trägt ebenfalls ein rotes Vorzeichen. Die Dt. Post hingegen profitiert von den Hoffnungen auf eine baldige Portoerhöhung. Jürgen Dietrich, Aktienhändler an der Börse Stuttgart berichtet bei Börse Stuttgart TV über die wichtigsten Themen auf dem Parkett.