Wie Tradeweb Markets, ein führender weltweiter Marktplatz für festverzinsliche Werte, Derivate und ETFs, bekannt gab, erhielt seine neue juristische Einheit in den Niederlanden, Tradeweb EU B.V, von der holländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte (AFM) die Genehmigung für den Betrieb von Handelsplätzen und eines genehmigten Veröffentlichungssystems (APA) von Amsterdam aus.

Die Genehmigung deckt sich mit den derzeitigen Zulassungen von Tradeweb in Großbritannien und stellt sicher, dass das Unternehmen auch nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) dasselbe Spektrum an Dienstleistungen, Produkten und Ausführungsprotokollen in den EU27-Ländern und in Großbritannien anbieten kann. Firmen, die sich auf den von Tradeweb EU B.V. angebotenen, regulierten Plattformen anmelden, profitieren von einem schlanken Eingliederungsprozess. Kunden können sich ebenfalls deutlich vor dem 29. März 2019, dem voraussichtlichen Brexit-Termin, zu Testzwecken bei den Plattformen anmelden.

"Wir freuen uns, die Genehmigung für die Bereitstellung von Handels- und Berichtsdiensten von Amsterdam aus erhalten zu haben", erklärte Enrico Bruni, Leiter der europäischen und asiatischen Geschäftseinheit von Tradeweb. "Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unseren Kunden auch nach dem Brexit, der voraussichtlich tiefgreifende Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben wird, die Vorteile eines reibungslosen und kontinuierlichen Liquiditätszugangs zu bieten. Die oberste Priorität besteht für uns darin, unsere Kunden möglichst schnell und effektiv in unsere neuen, regulierten Plattformen einzugliedern, und es haben sich bereits Firmen beim Tradeweb EU MTF angemeldet."

Tradeweb hat seine EU-Zentrale für die Zeit nach dem Brexit vor einem Jahr in Amsterdam eingerichtet. Damit erkennt das Unternehmen die robuste Infrastruktur der Stadt und das umfassende Know-how der holländischen Regulierungsbehörden im Hinblick auf Finanzdienste an. Die neue Niederlassung fungiert als elektronischer Handelsplatz für die EEA-basierten Kunden des Unternehmens. Sie ist integraler Bestandteil des weltweiten Netzwerks von Tradeweb mit Niederlassungen unter anderem in New York, Chicago, London, Tokio, Hongkong, Singapur und Shanghai.

Neben dem Betrieb eines MTF, OTF und APA von London aus, hat Tradeweb den Status eines regulierten Unternehmens in zahlreichen Ländern im Asien-Pazifik-Raum. Dazu zählt der Status als Betreiber automatisierter Handelssysteme (ATS) in Hongkong, als Recognised Market Operator (RMO) in Singapur und als Betreiber einer elektronischen Handelsplattform (ETP) in Japan, wo Tradeweb außerdem eine Betreiberlizenz für ein proprietäres Handelssystem besitzt. Zusätzlich betreibt Tradeweb zwei CFTC-regulierte Swap Execution Facilities (SEF) und bietet regulierte Märkte über drei SEC-registrierte Broker-Dealer in den USA an.

Über Tradeweb Markets

Tradeweb Markets ist ein führender weltweiter Betreiber elektronischer Handelsplätze für festverzinsliche Werte, Derivate und ETFs. Das 1996 gegründete Unternehmen erschließt seinen Kunden Zugang zu Märkten, Daten- und Analysediensten, elektronischem Trading, vollautomatisierter Abwicklung und Berichterstattung. Seinen institutionellen Kunden sowie Groß- und Einzelunternehmen bietet das Unternehmen über 40 Produkte. Von Tradeweb selbst entwickelte, modernste Technologien tragen zur Optimierung der Preisfindungsmethoden, der Auftragsabwicklung und des Handelszyklus bei und sorgen für eine größere Skalierung sowie geringere Risiken bei Kunden-Handelsgeschäften. Das Unternehmen betreut etwa 2.500 Kunden in über 60 Ländern. An einem durchschnittlichen Handelstag ermöglicht Tradeweb Umsätze in Höhe eines Nominalwerts von über 540 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf www.tradeweb.com.

