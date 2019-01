ROUNDUP 2: JPMorgan mit Rekordgewinn in Milliardenhöhe - Aktie fällt dennoch

NEW YORK - Die größte US-Bank JPMorgan hat 2018 dank guter Geschäfte an den Finanzmärkten, der breiten Aufstellung und niedrigeren Steuern so viel verdient wie noch nie. Daran konnte auch das relativ schwache Geschäft an den Anleihemärkten zum Jahresende hin nichts ändern. Der Gewinn stieg um 36 Prozent auf fast 31 Milliarden Dollar (27 Mrd Euro), wie die Bank am Dienstag in New York mitteilte. Die Erträge legten um etwas mehr als sechs Prozent auf etwas mehr als 111 Milliarden Dollar zu.

Wells Fargo profitiert von Sparkurs - Gewinn steigt trotz sinkender Erträge

SAN FRANCISCO - Die US-Großbank Wells Fargo hat im vergangenen Jahr nur dank geringerer Kosten mehr verdient. Der Gewinn legte 2018 um ein Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar (18 Mrd Euro) zu, wie die Bank am Dienstag in San Francisco mitteilte. Bei den Erträgen musste Wells Fargo einen Rückgang um rund zwei Prozent auf 86,4 Milliarden Dollar hinnehmen. Damit konnte die Bank von der Westküste, die nach Skandalen wegen fingierter Konten und anderer dubioser Vertriebspraktiken immer noch mit Image-Problemen kämpft, nicht mit den deutlichen Zuwächsen der Citigroup und JPMorgan mithalten. Zudem wurden die Erwartungen der Experten verfehlt. Die Aktie gab vorbörslich zunächst ein Prozent nach.

VW und Ford verkünden Allianz - zunächst bei leichten Nutzfahrzeugen

DETROIT - Die globale Allianz des Autokonzerns VW mit dem US-Rivalen Ford bleibt zunächst auf die Sparte der leichten Nutzfahrzeuge beschränkt. Erster konkreter Schritt der Zusammenarbeit sei die geplante Entwicklung von Transportern und mittelgroßen Pick-ups ab 2022, bestätigten Volkswagen -Konzernchef Herbert Diess und Ford-Chef Jim Hackett am Dienstag in Detroit. Beide erwarten den Angaben zufolge ab 2023 operative Ergebnisverbesserungen. Eine Kapitalverflechtung der beiden Unternehmen sei nicht vorgesehen. Geprüft werde eine mögliche Zusammenarbeit bei Elektromobilität, autonomen Autos und Mobilitätsdiensten.

Kreise: Portoerhöhung bei Post rückt näher

BONN - Die Portoerhöhung bei der Deutschen Post rückt in greifbare Nähe. Möglicherweise zum 1. April sollen die Preise angehoben werden, wie aus einem Schreiben der zuständigen Regulierungsbehörde - der Bundesnetzagentur - an ihren Beirat hervorgeht. Neue Briefentgelte werden "voraussichtlich zu Beginn des zweiten Quartals 2019 wirksam", heißt es in dem Schreiben, das dpa vorliegt. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstag) hatte zuvor darüber berichtet. Die Post erklärte am Nachmittag allerdings, dass der nun eingeräumte Erhöhungsspielraum bei Briefen 4,8 Prozent beträgt. Der endgültige Beschluss werde Mitte März 2019 erwartet.

ROUNDUP: Opel rettet Verkäufe von Peugeot-Hersteller PSA

RUEIL-MALMAISON - Der vor eineinhalb Jahren gekaufte Autohersteller Opel hat dem neuen Mutterkonzern PSA im vergangenen Jahr mit 3,88 Millionen Fahrzeugen einen Verkaufsrekord beschert. Gegenüber dem Vorjahr sei dies ein Plus von 6,8 Prozent, teilte PSA am Dienstag in Rueil-Malmaison bei Paris mit. Ohne Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall schnitt PSA jedoch weltweit mit einem Minus von rund 12 Prozent ab.

Krankenversicherer UnitedHealth will 2019 weiter vorankommen

NEW YORK - Für den US-Krankenversicherer UnitedHealth ist auch das Schlussquartal 2018 rund gelaufen. Das Unternehmen geht nun mit unverändertem Optimismus in das neue Jahr. 2019 will der Konzern sein Ergebnis nochmals steigern, wie UnitedHealth am Dinestag in New York bekräftigte. Angepeilt ist ein Gewinn zwischen 13,70 bis 14,00 Dollar je Aktie und ein bereinigtes Ergebnis von 14,40 bis 14,70 Dollar je Anteilsschein.

Nordex steigert Neugeschäft 2018 deutlich

HAMBURG - Der Windanlagenbauer Nordex hat im vergangenen Jahr nach dem Einbruch 2017 wieder erheblich mehr Aufträge eingeworben. Das Neugeschäft stieg 2018 um 73 Prozent auf 4,75 Gigawatt, davon erreichte Nordex knapp 1,7 GW im Schlussquartal, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei punktete Nordex mit seinen neu eingeführten Turbinen.

ROUNDUP: Warnstreiks behindern Flugverkehr an mehreren Flughäfen massiv

FRANKFURT - An mehreren deutschen Flughäfen ist seit dem frühen Morgen das Sicherheitspersonal im Ausstand. Hunderte Flügen fallen aus, Zehntausende Passagiere kommen nicht wie geplant an ihr Ziel. Weil im Tagesverlauf acht Flughäfen betroffen sein werden, hatte der Flughafenverband ADV vor erheblichen Beeinträchtigungen für den gesamten Luftverkehr in Deutschland gewarnt.

Swiss Re rechnet mit hohen Schäden aus Naturkatastrophen

ZÜRICH - Naturkatastrophen haben bei Swiss Re auch zum Jahresende 2018 hohe Kosten verursacht. Im vierten Quartal schlugen die Brände in Kalifornien und Taifune in Japan am meisten zu Buche. 2018 wird für die Versicherungsindustrie ein teures Jahr.

Weitere Meldungen

-Nissan will nach Ghosn-Affäre an Allianz festhalten

-Autobranche bangt vor Strafzöllen - VW investiert in USA

-Trump erfreut über VW-Investition in US-Werk

-Airbus muss Produktionskosten für kleinsten Jet A220 noch kräftig drücken

-ROUNDUP/Allianz-Studie: Stillstand und Hacker größte Sorge der Unternehmen

-Bahn könnte für Trendwende Tafelsilber verkaufen

-ROUNDUP: Bund behält Lkw-Maut-Betreiber Toll Collect

-Rocket Internet stößt Hellofresh-Anteile ab

-Tengelmann plant drastische Einschnitte bei der Konzernholding

-NRW klagt nicht gegen Volkswagen wegen manipulierter Dieselfahrzeuge

-Thüringen klagt gegen geplante Stromtrasse

-US-Botschafter Grenell wegen Sanktionsdrohungen weiter in der Kritik

-Japanisches Gericht lehnt Freilassung von Ghosn auf Kaution ab

-Ermittlungen gegen VW wegen Betrugs bei EU-Kredit eingestellt

-Paypal-Streit geht weiter: Flixbus legt Berufung ein

-Qualcomm verliert Mannheimer Patent-Prozess gegen Apple

-ROUNDUP/BGH: Kein Geld bei Flugverspätung wegen Systemausfalls am Terminal

-ROUNDUP: Bund dringt auf zügige Verbesserungen für Bahnkunden

-Deutsche Wirtschaft warnt bei Kohleausstieg vor Milliardenbelastungen

-Privatbrauerei Veltins sieht Branche vor sehr schwierigem Jahr

-Analyse: Berlin könnte eine der teuersten Metropolen Europas werden

-Trockenheit trübt Erntebilanz bei Nordzucker - Gewinneinbruch

-ROUNDUP/EU-Rechnungshof: Maßnahmen gegen Chemie in Lebensmitteln verbessern°

