Fair Value REIT-AG: Ingo Hartlief als neues Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender bestellt

15.01.2019 / 16:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fair Value REIT-AG
Würmstraße 13a
82166 Gräfelfing
WKN: A0MW97
ISIN: DE000A0MW975

Gräfelfing, 15. Januar 2019 - Der Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG hat heute Herrn Ingo Hartlief mit sofortiger Wirkung bis Ende 2021 zum neuen Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft bestellt. Herr Ingo Hartlief, der seit dem 20. Dezember 2018 auch Vorstandsvorsitzender der Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, ist, verfügt über langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche.

Kontakt:
Fair Value REIT-AG
Stefan Herb
Würmstraße 13a
82166 Gräfelfing
Tel.: 089-9292815-10
Fax: 089-9292815-15
E-Mail: herb@fvreit.de