Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis ist in den vergangenen Wochen kräftig angestiegen, so die Analysten der DekaBank. Ursächlich hierfür dürfte die Erwartung an den Finanzmärkten sein, dass die US-Notenbank FED weniger Zinserhöhungsschritte vornehmen werde als bislang erwartet. Hinzugekommen seien die Schwäche an den Aktienmärkten und die Konjunktursorgen, die die US-Renditen auch in längeren Laufzeitbereichen hätten fallen lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...