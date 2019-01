Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten konnte in den letzten Handelstagen wichtiges charttechnisches Terrain zurückerobern. Zum finalen Befreiungsschlag hat es zwar noch nicht ganz gereicht, doch die gezeigte Erholung macht durchaus Hoffnung auf mehr…. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hat sich das (Chart)Bild in jedem Fall deutlich aufgehellt. Rückblick. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...