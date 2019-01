Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Commerzbank wieder. Am Wochenende sind die Fusionsgerüchte rund um die Commerzbank und die Deutsche Bank wieder hochgekocht. Diesbezüglich haben sich aber nun Analysten und Gewerkschaften sehr kritisch geäußert. Sie sehen keine Verbesserung darin, zwei Banken, die beide in Schwierigkeiten stecken, zusammen zu legen. Bei den Verkäufen steht die Deutsche Bank an der Spitze. Die Citigroup hat gestern Zahlen vorgelegt. Man konnte einen deutlichen Gewinn erzielen aber das Anleihegeschäft schnitt schwach ab. Und letzteres wird nun als schlechtes Omen für die kommende Deutsche Bank-Bilanz angesehen.