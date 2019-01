Düsseldorf (ots) -



Beim Jahrespressegespräch der PSD Bank Rhein-Ruhr haben die Bankvorstände August-Wilhelm Albert und Dr. Stephan Schmitz heute in Düsseldorf das vorläufige Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 bekannt gegeben. Neben den ausnahmslos guten Zahlen gab die Bank auch einen Ausblick auf neue Services in ihrem digitalen und klassischen Geldgeschäft.



Die PSD Bank Rhein-Ruhr befindet sich weiterhin auf einem soliden und kontinuierlichen Wachstumskurs: Die Bilanzsumme wird nach vorläufigen Zahlen von 3,65 Milliarden Euro in 2017 auf zirka 3,7 Milliarden Euro in 2018 steigen, das Ergebnis vor Steuern wird bei voraussichtlich 21 Millionen Euro liegen. Ein wichtiger Geschäftstreiber waren die Kundenkredite, die von 3,02 Milliarden Euro in 2017 auf 3,07 Milliarden Euro in 2018 zugelegt haben. Unterstrichen wird diese Zahl vom Zusagevolumen der Kredite: Dieses ist bei Baufinanzierungen von 338 Millionen Euro in 2017 auf 360 Millionen Euro in 2018 gestiegen. Eine markante Steigerung gab es bei den Privatkrediten; von 90 Millionen Euro in 2017 ging es 2018 auf 123 Millionen Euro hinauf.



Auch bei der Kundenzufriedenheit konnte die Genossenschaftsbank nochmals einen Sprung nach vorne machen. 2017 lag diese bereits bei sehr guten 79,51 Prozent. Dieser Wert konnte 2018 auf über 80 Prozent gesteigert werden. Das spiegelt sich auch in der Entwicklung der Neukundenzahl: 2017 konnten 4. 070 Kunden gewonnen werden, 2018 wurden mit 5.261 fast 30 Prozent mehr neue Kunden als im Vorjahr begrüßt. "Wir freuen uns natürlich sehr über diese Entwicklung und führen das auf unsere zukunftsorientierte Struktur als 'Direktbank plus Beratung' und unsere Bemühungen zurück, den Service für unsere Kunden ständig zu verbessern. Dazu kommen unsere guten Konditionen. Die PSD Bank Rhein-Ruhr ist eine der wenigen Banken, die immer noch ein kostenloses Gehaltsgirokonto anbietet - und das wollen wir auch auf Sicht beibehalten."



Service mit Alexa und WhatsApp sowie Online-Terminvereinbarung



Am Service will die Bank auch 2019 intensiv arbeiten und die Pflege der Kundenbeziehungen in den Mittelpunkt stellen. Neben persönlicher Beratung in den Filialen, am Telefon, per Mail oder auch im Videochat kommen für die Kunden weitere Kommunikationsmöglichkeiten hinzu. Ab sofort steht beispielsweise ein Skill für den Amazon-Sprachassistenten Alexa zur Verfügung. "Wer eine Alexa von Amazon Zuhause hat, kann jederzeit Servicefragen stellen, ohne auch nur zum Smartphone oder zur Tastatur greifen zu müssen. Der Skill kann einfache Fragen nach Filial-Öffnungszeiten oder Standorten von Geldautomaten genauso beantworten wie Spezielleres, beispielsweise: 'Frage PSD Bank: Was gibt es Neues?'", so Bankvorstand August-Wilhelm Albert: "Den Alexa-Skill werden wir weiterhin ausbauen."



Für diejenigen, die Messenger als Kommunikationsmittel bevorzugen, gibt es ab sofort auch einen WhatsApp Service - auch außerhalb der Beratungszeiten: Dann ist ein automatischer Chatbot aktiviert, der viele gängige Fragen erkennen und beantworten kann. Auch dieser Chatbot wird kontinuierlich weiterentwickelt und aus den Erfahrungen heraus immer intelligenter. Was er noch nicht beantworten kann, das erledigt ein menschlicher Berater gleich zu Beginn der nächsten Öffnungszeit ganz individuell und persönlich - natürlich per WhatsApp.



Auch zum Thema Beratungszeiten und Terminvereinbarung gibt es Neues: "Ab sofort können online Beratungstermine vereinbart werden, die sofort bestätigt werden. Wir haben festgestellt, dass spätere Beratungstermine sehr begehrt sind. Deshalb haben wir hier unsere Beratungszeiten erweitert und bieten jetzt Termine von Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 19:00 Uhr an und Freitag von 9:00 bis 13:00 Uhr", so August-Wilhelm Albert weiter.



Für alle Bauherren, Immobilienkäufer und Modernisierer hat Dr. Stephan Schmitz für das erste Halbjahr 2019 einen einzigartigen digitalen Service angekündigt: den Persönlichen Immobilien Assistenten "PIA", ein wirklich neues, innovatives digitales Bankprodukt mit einem hohen Nutzwert für den Kunden!



1.300 neue Bankschließfächer in der Düsseldorfer Filiale



Auch eine sehr klassische und zunehmend gefragte Bankdienstleistung ist seit heute im Angebot der PSD Bank-Rhein Ruhr: "Wir haben erkannt, dass es durch die zahlreichen Filialschließungen der Marktteilnehmer zu einem erhöhten Bedarf an Bankschließfächern gekommen ist. Dem tragen wir Rechnung und bieten ab heute über 1.300 sehr moderne Bankschließfächer hier in Düsseldorf an", so Dr. Stephan Schmitz. "Diese Schließfächer sind mit modernsten Systemen wie einem Fingerabdruck-Scanner gesichert und verfügen über automatische Boxen, die zum Benutzer fahren - im Unterschied zum bisher bekannten statischen Schließfach, zu dem man hingehen muss. Unsere Kunden haben also die Möglichkeit, besonders schützenswerte Dinge sicher bei uns zu deponieren. Und die Gefahr einer Filialschließung besteht bei uns nicht, denn aufgrund unserer modernen Struktur haben wir von vorneherein nur drei Standorte in unserem Geschäftsgebiet: Dortmund, Essen und natürlich Düsseldorf."



Das erste Schließfach wurde heute im Rahmen der Eröffnung der Anlage an Dr. Wolf-Dieter Doldinger von der Benedikt Niemeyer Stiftung "Kinder musizieren" übergeben.



Im weiteren Verlauf des Tages wurde an Dr. Wolf-Dieter Doldinger außerdem ein Scheck über 5.000 Euro für seine musizierende Kinderschar übergeben. Die Benedikt Niemeyer Stiftung ermöglicht Kindern eine musikalische Ausbildung auch ohne die Notwendigkeit, dass deren Familien sich finanziell beteiligen müssen.



Acht VW-Lupo im Wert von rund 100.000 Euro werden gemeinnützig verschenkt



Auch 2018 hat sich die PSD Bank Rhein-Ruhr wieder stark sozial engagiert. Gefördert wurden zahlreiche gemeinnützige und soziale Vereine und Organisationen. "Wir haben 2018 beispielsweise das SOS-Kinderdorf in Garath unterstützt und den Düsseldorfer Gutenachtbus für Obdachlose von vision:teilen. Besonders am Herz lag uns auch der Verein "Sternenzauber & Frühchenwunder", der Eltern und Geschwister unterstützt, die ein Kind oder ein Geschwisterchen verloren haben. Aber das sind nur wenige Beispiele aus dem vergangenen Jahr. Heute starten wir eine erste Aktion für 2019, die wir so noch nicht hatten: Wir verschenken acht VW Lupo im Wert von rund 100.000 Euro an gemeinnützige und wohltätige Organisationen in unserem Geschäftsgebiet." Bei den Fahrzeugen handelt es sich nicht um Leihgaben, sie werden Eigentum des Vereins oder der Organisation. Die einzige Voraussetzung ist, dass sie drei Jahre lang von den Empfängern selbst genutzt werden.



Die Bewerbungsfrist beginnt heute und endet am 15. März 2019. Gemeinnützige und wohltätige Vereine und Organisationen im Geschäftsgebiet der PSD Bank Rhein-Ruhr, die ihren Bedarf begründen können, finden dazu alle Informationen und detaillierte Teilnahmebedingungen auf der Website der PSD Bank Rhein-Ruhr unter: www.psd-rhein-ruhr.de/psdmobil



