Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der vom Postkonzern auf maximal 4,8 Prozent bezifferte Spielraum für Preiserhöhungen beim Briefporto liege deutlich unter seinen und den Markterwartungen, die auf etwa 14 Prozent gelautet hätten, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei eine klar negative Überraschung und wirke sich negativ auf die mittelfristigen Gewinnaussichten in der Briefsparte aus. Die Chance, dort noch weitere Gegenmaßnahmen auf der Kostenseite zu ergreifen, seien unsicher./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-01-15/16:37

ISIN: DE0005552004