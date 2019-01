Der erneuerte Freundschaftsvertrag zwischen Paris und Berlin wird nach einer neuen Umfrage von einer Mehrheit der Franzosen begrüßt. Wie das angesehene Meinungsforschungsinstitut Ifop am Dienstag mitteilte, gaben 56 Prozent der Befragten an, die Unterzeichnung eines neuen Élysée-Vertrages solle eine diplomatische Priorität für ihr Land sein. Immerhin 44 Prozent vertraten aber eine ablehnende Haltung. Die repräsentative Umfrage wurde im Auftrag der deutschen Botschaft in Paris erstellt.

Der Élysée-Nachfolgevertrag soll am Dienstag nächster Woche in Aachen feierlich unterzeichnet werden soll. Die Vereinbarung soll laut Regierungssprecher Steffen Seibert eine "neue Qualität der Zusammenarbeit" beider Länder bringen. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Präsident Charles de Gaulle hatten am 22. Januar 1963 mit dem Élysée-Vertrag die Freundschaft der einstigen "Erbfeinde" besiegelt.

Die Umfrage bestätigte frühere Befragungen, wonach das Bild Deutschlands im großen westlichen Nachbarland ganz überwiegend positiv ist. Demnach haben 84 Prozent der Befragten ein gutes Bild Deutschlands, das ist ein Punkt weniger als bei einer Ifop-Umfrage von Ende 2012. Sorge gibt es aber wegen der Wahlerfolge von Rechtsextremen. Diese Sorge beschränke sich aber nicht auf Deutschland, sondern betreffe auch die übrigen europäischen Länder, so Ifop./cb/DP/he

