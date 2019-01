München (ots) -



In der Energiebranche wächst der Druck: Energiewende und

Digitalisierung verändern den Wettbewerb und die Verbraucherwünsche

massiv. Eine Oliver Wyman-Analyse benennt erstmals jene Versorger mit

den besten digitalen Angeboten für Privatkunden. Weit vorne finden

sich Enercity, Enpure, Eon, Innogy und Yello. Die Studie zeigt aber

auch: Erst die Hälfte des Potenzials wird genutzt. Und im Vereinigten

Königreich haben etablierte Versorger bereits stärker auf wichtige

Digitaltrends reagiert als in Deutschland.



Sollte ein Stromlieferant twittern? Muss der Gasversorger eine App

betreiben, mit der Kunden den Zählerstand einscannen können? Und was

ist mit dem Wunsch, den eigenen Verbrauch in Echtzeit auf dem

Smartphone zu sehen oder gar zu regeln? Vor wenigen Jahren noch

hätten viele traditionelle Anbieter abgewunken. Doch der

Veränderungsdruck steigt schneller, als manchem Unternehmen lieb ist:

"Die Digitalisierung der Kundenschnittstelle gewinnt auf dem

umkämpften Energiemarkt rasant an Bedeutung", sagt Thomas Fritz,

Energieexperte und Partner der Strategieberatung Oliver Wyman in

Düsseldorf. "Wer eine moderne, digitalgestützte Kundeninteraktion

anbietet, steigert seine Chancen".



Mit einer umfassenden Untersuchung hat Oliver Wyman erstmals den

Digitalisierungsgrad von 32 Energieversorgern auf dem deutschen Markt

erhoben. Bewertet wurden die Unternehmen in drei Disziplinen:

digitales Marketing, digitale Vertriebsstrategie sowie Funktionalität

des Kundenportals. Die Kernfragen des Dreiklangs: Wie gut wird ein

Interessent abgeholt, wie reibungslos gelingt der Übergang zum

Kundenstatus - und wie viel Service bietet das Web-Portal?



Stadtwerke mit Nachholbedarf



"Über alle Unternehmen und Funktionen hinweg befinden sich die

deutschen Versorger bei der Digitalisierung auf halber Wegstrecke",

kommentiert Fritz das Ergebnis. In Zahlen: Der indexierte

Digitalisierungsgrad liegt bei 51 von 100 möglichen Punkten. Die zum

Vergleich herangezogenen britischen Energieversorger kommen auf 52

Indexpunkte. "Wir haben zwei der dynamischsten Endkundenmärkte in

Europa gegenübergestellt - und ein ähnliches Gesamtbild erhalten",

erklärt Fritz. Er verweist aber auf Unterschiede im Detail: "Im

Vereinigten Königreich schneiden traditionelle Versorger besser ab

als in Deutschland."



Jenseits des Ärmelkanals schaffen es die traditionellen Versorger

noch, die digitalen Angreifer in allen Disziplinen zu übertrumpfen -

anders als hierzulande. "Die angestammten Versorger hinterlassen in

Summe einen stärkeren Eindruck als in Deutschland", sagt Jörg

Stäglich, Leiter der europäischen Energieversorger-Practice von

Oliver Wyman. Das sei auch der Marktstruktur geschuldet, denn die

Konzentration im Vereinigten Königreich sei höher: "Vor allem eine

Vielzahl von Stadtwerken in Deutschland tut sich noch schwer, die

Digitalisierung mutig anzugehen."



Ein allzu langes Zögern dürfte sich rächen, sagt Stäglich: "Die

Wechselbereitschaft der Kunden steigt zusehends. Außerdem ist eine

überzeugende Digitalstrategie in Richtung Verbraucher die Basis für

ein funktionierendes Energiemanagement, das mit der Verbreitung von

Smart-Metern Einzug hält." Auch sei nicht auszuschließen, dass

globale Tech-Konzerne wie Google oder Amazon das Feld der

Bereitstellung für sich entdecken sowie andere branchenferne

Unternehmen, wie beispielsweise die Deutsche Bahn, die seit

vergangenem Jahr Strom anbietet. "Das Rennen ist spannend und der

Ausgang längst nicht klar", sagt Stäglich.



Kundenbindung per App



Aufschlussreich ist der Blick in die Unterkategorien: In

Deutschland präsentiert laut Analyse Eon das überzeugendste

Digitalmarketing. Der Essener Konzern steigert die Zahl seiner

Erstkontakte, indem er Texte für Suchmaschinen optimiert und in

sozialen Medien überdurchschnittlich aktiv ist. Auch die

Innogy-Tochter Eprimo, die im Discount-Segment arbeitet, schneidet

mit einer attraktiven Webseite gut ab. Ebenso spielt die EnBW-Tochter

Yello mit einer überzeugenden App im Digitalmarketing weit vorne mit.



Bei der Frage, wie effektiv die Digitalisierung auch im Vertrieb

genutzt wird, verdient sich der Hannoveraner Anbieter Enercity die

Top-Platzierung. Grund ist die praktische App, die einen einfachen

Vertragsabschluss ermöglicht. Auch ein Scan der Zählernummer und der

Bezahlkarten sowie ein Live-Chat mit dem Versorger sind im Angebot.

Der Vattenfall-Ableger Enpure schließt mit einer intuitiven

Vertragsabschlussstrecke per App sowie zeitgemäßen Bezahlfunktionen

ebenfalls gut ab. So auch Innogy, das mit seinem Live-Chat überzeugt.



Klassenbester beim Kundenportal ist Yello, ein weiterer Vertreter

aus dem Discount-Segment. "Die Visualisierung des Verbrauchs und

dessen Projektion sind gut gelöst, alle Dokumente sind digital,

Abschläge können auf Knopfdruck angepasst werden - der Kundendienst

ist Tag und Nacht erreichbar", loben die Studienautoren. Auch der

Digital-Angreifer Enpure bietet moderne Features im Kundenkontakt -

etwa Zählerstandserfassung per Kamera und Push-Nachrichten. Auch

Enercity punktet mit digitalem Mehrwert: Dazu zählen das Erstellen

einer Sofortrechnung innerhalb von wenigen Sekunden nach Eingabe des

aktuellen Zählerstands, digitalisierte Dokumente, Live-Chat sowie

eine Visualisierung und Prognose des Verbrauchs.



Kunden werden anspruchsvoller



Oliver Wyman-Partner Thomas Fritz hält den Status quo für

ausbaufähig - vor allem mit Blick auf viele Stadtwerke, deren einst

robustes Geschäft mit kaum hinterfragten Kundenbeziehungen nun

attackiert wird. "Noch rangieren die großen, etablierten

Energieversorger auf den vorderen Plätzen", sagt Fritz. "Inhaltlich

und technisch gelingen aber neuen Digitalangreifern schnelle

Fortschritte. Sie werden zur Gefahr für jene etablierten Angebote,

die sich langsamer bewegen."



Die Zeit drängt: Denn Konsumenten lehnen Service nach den

Maßstäben des Papierzeitalters zunehmend ab. "Strom- und Gasanbieter

werden von ihren Kunden an Servicestandards gemessen, die sich in

anderen Branchen längst gebildet haben", sagt Stäglich. "Wer mit den

Möglichkeiten von Apps und Alexa aufwächst, erwartet Flexibilität

zunehmend auch vom Energieversorger. Diese Stimmung ist eine

Steilvorlage für digitale Angreifer."



Über die Studie



Für die Studie "Digital Energy Retail Index" untersuchte Oliver

Wyman 32 Energieversorger in Deutschland und 25 im Vereinigten

Königreich hinsichtlich ihrer digitalen Auftritte im

Privatkundengeschäft. Die Kundenportale wurden im April 2018 entlang

von 81 Kriterien und 141 messbaren Datenaspekten verglichen.

Beurteilt wurde dabei der Reifegrad in drei Kernaufgaben: digitales

Marketing, digitaler Vertragsabschluss und Funktionalität des

Portals.





