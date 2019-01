Die NordLB hat das Kursziel für die Aktie des Autozulieferers Continental nach vorläufigen Eckzahlen zum Geschäftsjahr 2018 und einem Ausblick auf 2019 von 155 auf 130 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Halten" belassen. Die Automobilindustrie stehe allgemein vor einem unruhigen ersten Halbjahr, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insbesondere die weltweiten Handelskonflikte, die die Absatzzahlen belasten, erschwerten der Branche das Geschäft. Der Aktienkurs von Conti habe in den vergangenen Monaten aber schon recht stark darunter gelitten./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 15:34 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 15:42 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-01-15/16:41

ISIN: DE0005439004