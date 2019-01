Die Kaufempfehlung für die Facebook-Aktie in der letzten Woche ist bislang aufgegangen und am Dienstag steigt das Papier weiter in Richtung des kurzfristigen Kursziels. Auslöser für das Plus dürften Nachrichten über eine millionenschwere Investition des Konzerns sein. Vielleicht ist der Grund aber auch viel profaner.

Den vollständigen Artikel lesen ...