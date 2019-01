Der Streaming-Dienst Netflix hat die größte Preiserhöhung in seiner Geschichte angekündigt. In den USA sollen die Monatsgebühren je nach Abo um bis zu 18 Prozent steigen. Was Serien-Fans erschauern lässt, sorgt bei den Anlegern für Jubelstimmung: Die Aktie schießt am Dienstag daraufhin um über fünf Prozent nach oben.

