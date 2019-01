Von den starken Kursverlusten am Vortag kann sich die BYD-Aktie heute etwas erholen. In Hongkong stieg die Aktie um 3,6 Prozent auf knapp 46 Hongkong-Dollar. Doch Achtung: Nach Einschätzung von Yuan Allen, Analyst beim australischen Bankhaus Macquarie, ist die Aktie trotz der Talfahrt in den letzten Wochen immer noch zu teuer.

