Der finnische Netzwerkausrüster Nokia hat nach einem Gewinnrückgang im dritten Quartal 2018 einen neuen Sparkurs eingeschlagen. Im Zuge dessen soll in Deutschland jede siebte Stelle wegfallen.

Der finnische Netzwerkausrüster Nokia baut im Rahmen seines weltweiten Sparprogramms mehr als jede siebte Stelle in Deutschland ab. Es würden 520 von 3500 Mitarbeitern eingespart, teilte der Konzern am Dienstag mit. Es seien alle Standorte, Funktionen sowie Geschäftsbereiche betroffen. Nokia betreibt in der Bundesrepublik ...

