Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) sieht der am Abend bevorstehenden Entscheidung des britischen Unterhauses zu dem von der EU und Premierministerin Theresa May ausgehandelten Brexit-Deal gelassen entgegen. "Es besteht jetzt auch kein Anlass, irgendwo nervös zu werden. Wir haben noch bis zum 29. März Zeit", sagte Brinkhaus am Dienstag vor einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin. "Wir werden deswegen erstmal so weitermachen, wie wir uns das auch vorgenommen haben. Die Bundesregierung und auch natürlich das Parlament ist auch vorbereitet auf alle anderen Optionen."

Es sei in deutschem Interesse, "dass wir eine vernünftige Vereinbarung kriegen", sagte Brinkhaus. Die Fraktion werde aber "in jedem Fall ganz ruhig auch entsprechend weitermachen und uns da nicht aus dem Konzept bringen lassen. Unabhängig von dem, was da heute rauskommt." Im Bundestag soll am Donnerstag in zweiter und dritter Lesung über das deutsche Brexit-Übergangsgesetz beraten und entschieden werden, bei dem es um einen geordneten Brexit geht.

Das Vereinigte Königreich will am 29. März die EU verlassen. Die Zeit wird knapp, zumal es als unwahrscheinlich gilt, dass das Unterhaus den Brexit-Deal am Abend absegnen wird. Britische Abgeordnete fordern mittlerweile, den Brexit zu verschieben - eine Möglichkeit, die auch in Brüssel nicht mehr ausgeschlossen wird. Dann könnte es zum Szenario kommen, dass Großbritannien während der Wahlen zum Europaparlament vom 23. bis 26. Mai noch EU-Mitglied wäre./bk/DP/he

