Aktionäre des Windkraftanlagenbauers Nordex benötigten im vergangenen Jahr starke Nerven: Ihr Investment verlor per Saldo 15% an Wert (Kursverlust 2016: 38%; 2017: -56%). In diesem Jahr bietet sich bislang ein anderes Bild, bislang konnte die Nordex-Aktie um 11% zulegen. Der Windanlagenbauer hat im vergangenen Jahr nach dem Einbruch 2017 wieder erheblich mehr Aufträge eingeworben: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...