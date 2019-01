In Aussicht gestellte Steuersenkungen in China haben am Dienstag die konjunktursensiblen US-Technologiewerte angetrieben. Negativ aufgenommene Geschäftszahlen großer Banken hingegen sorgten beim US-Leitindex Dow Jones Industrial nur für moderate Gewinne.

Der Dow stand zuletzt 0,26 Prozent höher bei 23 970,96 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,63 Prozent auf 2599,00 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 zog um 1,43 Prozent auf 6634,83 Zähler an.

Die Aktien von JPMorgan fielen um mehr als 1 Prozent, obwohl die US-Bank 2018 dank guter Geschäfte an den Finanzmärkten, der breiten Aufstellung und niedrigerer Steuern so viel verdient hatte wie nie zuvor. Allerdings hatten Experten mit noch besseren Resultaten gerechnet. Vor allem die Sparte mit dem Handel von Anleihen, Währungen und Rohstoffen, auf die Investoren ein besonderes Augenmerk haben, enttäuschte.

Zudem verloren die Anteilsscheine von Konkurrent Wells Fargo 2,60 Prozent. Das Geldhaus konnte seinen Gewinn im vergangenen Jahr nur dank geringerer Kosten steigern. Die Erträge hingegen gingen zurück. Zudem wurden die Erwartungen der Experten verfehlt.

Bei dem Krankenversicherer UnitedHealth war derweil auch das Schlussquartal 2018 rund gelaufen. Das Unternehmen geht nun mit unverändertem Optimismus in das neue Jahr und die Aktien stiegen um fast 2 Prozent.

Dass Ford eine globale Allianz mit dem deutschen Konkurrenten Volkswagen eingeht, bescherte den Papieren des US-Autobauers nur zu Handelsbeginn Gewinne. Zuletzt verloren die Anteilsscheine mehr als 2 Prozent. Erster konkreter Schritt der Zusammenarbeit sei die geplante Entwicklung von Transportern und mittelgroßen Pick-ups ab 2022, bestätigten Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess und Ford-Chef Jim Hackett. Beide erwarten den Angaben zufolge ab 2023 operative Ergebnisverbesserungen. Eine Kapitalverflechtung der beiden Unternehmen sei nicht vorgesehen. Geprüft werde eine mögliche Zusammenarbeit bei Elektromobilität, autonomen Autos und Mobilitätsdiensten.

Unter den Technologiewerten stiegen die Papiere des Software-Konzerns Microsoft an der Dow-Spitze um 2,45 Prozent. Spitzenreiter im Nasdaq 100 waren die Anteilsscheine von Netflix mit einem Plus von fast 6 Prozent. Der Streaming-Dienst erhöhte Medienberichten zufolge die Preise für Kunden in den USA./la/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

