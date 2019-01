OpenGate Capital, eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, kündigte heute an, das exklusive Gespräch zur Übernahme des Geschäftsbereichs für Siliziumkarbid von Saint-Gobain S.A. (EPA: SGO) eröffnet zu haben. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2019 förmlich unterzeichnet und abgeschlossen werden. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht veröffentlicht.

Der Geschäftsbereich für Siliziumkarbid verfügt weltweit über Produktionsstätten mit Standorten in Norwegen, Belgien, Brasilien und Venezuela. Das Unternehmen stellt metallurgische Rohmaterialien, feuerfeste Werkstoffe, Schleifmittelkörner und Produkte her, die für technische Keramik genutzt werden.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, um deren Wert durch betriebliche Verbesserungen, Innovationen und Wachstum zu steigern. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles mit einer Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mit seinen Vorfinanzierungen und Fondsinvestitionen mehr als 30 Akquisitionen einschließlich Unternehmensausgliederungen, interner Übernahmen, Sondersituationen und Transaktionen mit Privatverkäufern in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

