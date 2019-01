Das Rennen um saubere Antriebsformen der Zukunft hat längst begonnen. Weg vom Verbrennungsmotor, dafür milliardenschwere Investitionen in die Elektromobilität per Batterie und Brennstoffzelle. Doch der große Durchbruch blieb bislang aus. Ein Manko: Die mangelnde Ladeinfrastruktur beziehungsweise das dünne Netz an Wasserstoff-Tankstellen. Und selbst wenn es eine H2-Tankstelle gibt, wird sich diese offenbar vorerst kaum rentieren. Dies untermauert in Beitrag in der Neuen Osnabrücker Zeitung.

