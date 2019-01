Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Das neue Vergleichsportal Simplaro für Strom und Gas will den Platzhirschen Verivox und check24 Konkurrenz machen. Statt Dumping-Angeboten, die nur im ersten Jahr billig sind, verspricht die Online-Plattform transparente Tarife von seriösen Anbietern. Offiziell geht Simplaro am Mittwoch an den Start.

"Wir haben uns eine andere Zielgruppe als check24 und Verivox gewählt. Wir haben versucht, ein Gegenmodell aufzubauen", sagt Simplaro-Chef Lars Quiring. Während die beiden Plattformen gut für Kunden seien, die von Stromversorger zu Stromversorger hüpften, soll seine Plattform Kunden ansprechen, die langfristig, nachhaltig und an sicheren Konditionen interessiert sind. Lockvogelangebote mit hohen Rabatten im ersten Jahr will Quiring nicht auf die Plattform lassen. "Diese Tarife werden im zweiten Beitragsjahr meist deutlich teurer und die Kunden kommen nicht raus", erklärt der Gründer.

Zuletzt waren die beiden Marktführer unter den Vergleichsportalen häufiger Ziel deutlicher Kritik von Verbraucherschützern und dem Bundeskartellamt. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) bemängelt, dass die Plattformen suggerierten, für den Interessierten objektiv das beste Angebot herauszufischen. Diese Objektivität gebe es in Wirklichkeit nicht.

Der Grund: Vergleichsportale finanzieren sich über Vermittlungsprovisionen und Werbung. Deren Höhe kann beeinflussen, wie prominent ein Angebot angezeigt wird. Das Kartellamt monierte in einer Untersuchung jüngst vor Weihnachten deren mangelnde Transparenz. "Es fehlt oft an einer Aufklärung der Verbraucher darüber, wie die Reihenfolge der Suchergebnisse und die Empfehlungen der Vergleichsportale im Einzelnen zustande kommen", erklärte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt im Dezember.

Bei Simplaro soll es hingegen keine Werbung geben. Laut dem Unternehmen müssen Energieversorger einen pauschalen Beitrag von 20.000 Euro bezahlen, um in den Suchergebnissen aufzutauchen. Hinzu käme eine jährliche Gebühr von 17 Euro pro Kunde, die ab dem zweiten Jahr für die Stromlieferanten fällig werde.

Bisher ist nur eine Handvoll Energieversorger und Stadtwerke mit ihren Angeboten auf Simplaro vertreten. "Es gibt aber sehr viele Versorger, die mitmachen wollen", sagt Quiring. Für sie bestehe der Vorteil, dass die Kunden nicht Jahre bleiben müssten, um hohe Nachlässe aus der Anfangszeit wieder einzuspielen.

Der Informatiker ist in der Energiebranche kein Unbekannter. Er beliefert die Versorger mit Marktdaten, die seine GET AG aus Leipzig bereitstellt. In der im Jahr 2000 gegründeten Firma arbeiten heute rund 100 Beschäftigte. Das Unternehmen steht auch hinter dem neuen Vergleichsprotal für Energie.

