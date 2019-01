Nach einem schwungvollem Start am Dienstag hat der Dax am Ende nur einen kleinen Teil seiner Gewinne retten können. Zu verdanken hatte er den zum Handelsschluss verbliebenen Aufschlag von 0,33 Prozent auf 10 891,79 Punkte dabei vor allem der Wall Street. Sie diente dem deutschen Leitindex mal wieder als Zugpferd, nachdem es hierzulande am Nachmittag zeitweise sogar abwärts gegangen war.

Am Morgen noch hatte die Aussicht auf Steuersenkungen in China den Dax wieder bis fast an die runde Marke von 11 000 Punkten geführt. Dort liegt allerdings eine wichtige charttechnische Hürde. Diese - zusammen mit der am Abend anstehenden Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament - hatten zeitweise wieder Verluste ausgelöst.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax rückte am Dienstag um 0,29 Prozent auf 22 637,99 Punkte vor. Europaweit sah es ähnlich aus./ck/fba

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0266 2019-01-15/17:53