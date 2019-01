Mainz (ots) - Mittwoch, 16. Januar 2019, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin Moderation: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr); Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.0 Uhr)



Brexit: Welche Chancen hat May? - Unterhaus stimmt über Brexit-Deal ab Berlin: Kohlekommission sitzt nach - Braunkohle-Länder wollen Nachschlag Spanien: Junge stürzt in Brunnen - Helfer bohren Rettungstunnel Verfassungsschutz prüft AfD - Alexander Gauland im Interview Chia und Eiweiß: Gutes Brot - Kostproben vom Brotsommelier Handball-Europameisterschaft - Deutschland trifft auf Frankreich



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121