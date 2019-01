London (www.fondscheck.de) - Legal & General Investment Management (LGIM) hat eine Reihe von kostengünstigen börsengehandelten Aktienfonds (ETFs) auf den Markt gebracht, so Legal & General IM in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit reagiert der britische Asset Manager auf das Feedback seiner Kunden, die höhere Ansprüche an Core Equity Lösungen stellen als noch vor wenigen Jahren. "Anleger erwarten von Core Equity ETFs heute zu Recht mehr als nur niedrige Kosten. Indexmanager müssen stärker Risiken minimieren, die sich aus den Massentrades von ETFs auf Standard-Indices, dem so genannten Crowding, ergeben und aktiver mit Unternehmen zusammenarbeiten - zum langfristigen Nutzen des Marktes und der Investoren", sagt Howie Li, Head of ETFs bei LGIM. LGIM hat seine neue Core Equity ETF Produktpalette nach diesen Prinzipien entwickelt, um die Performance und Stabilität zu fördern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...