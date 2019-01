Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die für den Abend angesetzte Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus hat die Kauflust der Anleger am Dienstag gebremst. Der DAX stieg leicht um 0,3 Prozent auf 10.892 Punkte, damit schloss er allerdings 100 Punkte unter dem Tageshoch aus dem frühen Geschäft. Unter Druck standen Deutsche Post und Lufthansa.

Erwartet wurde während der Sitzung eine Niederlage der Regierung May in der Brexit-Abstimmung. "Ein harter Brexit bleibt aber äußerst unwahrscheinlich", sagte ein Händler. Der Markt werde sich im Fall einer Ablehnung schnell auf die anderen Möglichkeiten konzentrieren und Rückschläge zum Kauf nutzen. "Im Fall eines allerdings sehr unwahrscheinlichen 'Ja' im Unterhaus dürfte der DAX am Mittwoch 500 Punkte höher eröffnen", sagte der Händler.

Größter DAX-Gewinner waren Heidelbergcement, die ihre Erholung mit einem Plus von 2 Prozent fortsetzten. Gefragt waren auch die Pharmatitel Fresenius Medical Care und Merck sowie ausgewählte Technologie-Aktien: SAP stiegen um 1,4 Prozent und Wirecard um 1,6 Prozent.

Die lange führenden Aktien der Deutschen Post verloren dagegen 2 Prozent nach knapp 3 Prozent Plus am Mittag. Die Deutsche Post darf das Briefporto voraussichtlich nur um 4,8 Prozent erhöhen statt wie kolportiert um 14 Prozent und bereitet nun weitere Sparmaßnahmen zum Erreichen der Ziele vor.

Streik belastet Lufthansa und Fraport

Lufthansa gaben mit dem Streik in Frankfurt um 1,8 Prozent nach, Fraport fielen im MDAX um 2,2 Prozent.

Hugo Boss verloren 2,9 Prozent auf 56,80 Euro, nachdem die Societe Generale das Kursziel auf 58 von 62 Euro gesenkt hatte.

Der MDAX zog um 0,3 Prozent an, der TecDAX erholte sich stärker um 1 Prozent. Im TecDAX stiegen Jenoptik mit einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe um 8,6 Prozent. Nordex zogen mit starken Auftragseingängen um 1,3 Prozent an.

In der dritten Reihe gaben Deutsche Beteiligungs AG nach schwachen Zahlen 10 Prozent ab.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,7 (Vortag: 68,0 )Millionen Aktien im Wert von rund 3,08 (Vortag: 2,67) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner, acht -verlierer und eine unveränderte Aktie.

January 15, 2019

