Seit Beginn des neuen Jahres arbeitet sich der Kurs der JinkoSolar-Aktie nach oben. Der Kurs hat nun sogar den horizontalen Widerstand bei 12,7 USD überwunden und schaffte es bis auf die runde Marke von 13 USD. Etwas über diesem Niveau liegt die 200-Tagelinie, die einen Widerstand darstellt.

Aktuelle News zur Aktie: Gibt es konkrete Kaufsignale?

In der aktuellen Woche hat sich wenig getan. Der Relative Stärke Index befindet sich zudem näher am überkauften als am überverkauften ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...