Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft und weiter zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,17 Prozent auf 164,87 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,20 Prozent. In anderen Euroländern fiel die Entwicklung ähnlich aus, nur in Italien legten die Renditen zu.

An den Finanzmärkten rückte eine historische Abstimmung im britische Unterhaus über das Austrittsabkommen mit der Europäischen Union zunehmend in den Fokus und stützte vergleichsweise sichere Anlagen wie Bundesanleihen. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die von Regierungschefin Theresa May ausgehandelte Vereinbarung am Abend eine Mehrheit bekommt. Die Folgen einer Ablehnung gelten unter Fachleuten als höchst ungewiss.

An der Börse hatten zunächst Hoffnungen auf konjunkturelle Stützungsmaßnahmen in China für mehr Zuversicht gesorgt. Im Handelsverlauf überwog aber am Markt die Vorsicht vor der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament.

Wachstumsdaten aus Deutschland wurden vor diesem Hintergrund kaum zur Kenntnis genommen. Mit 1,5 Prozent ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr so schwach gewachsen wie seit 2013 nicht mehr. Allerdings konnte eine technische Rezession mit zwei Quartalen negativen Wachstums verhindert werden./jkr/fba

