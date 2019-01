Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkte ging es Dienstag etwas nach oben. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,4 Prozent und der DAX legte 0,3 Prozent zu. Allerdings schlossen beide Indizes deutlich unter ihren frühen Tageshochs, ausgelöst von starken Vorlagen aus Asien. Die Anleger wurden dann zunehmend vorsichtiger, wegen der Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus und nach schwächeren US-Konjunkturdaten. Gefragt waren die vergleichsweise konjunkturunabhängigen Titel aus den Sektoren Pharma und Versorger, daneben legten aber auch Technologie-Aktien zu. Dagegen standen Reise- und Freizeit-Aktien sowie Telekom-Titel unter Druck.

In den USA deutet der Konjunkturindex der US-Notenbank-Zentrale in New York eine deutliche Konjunkturabschwächung an, und die US-Erzeugerpreise sind im Dezember wider Erwarten zurückgegangen.

Bei Healthcare wurden die jüngsten Abschläge nun zum Einstieg genutzt. Roche gewannen 1,4 und Sanofi 1,8 Prozent, Novo Nordisk erholten sich um 1,9 Prozent. Der Stoxx-Pharma-Index stieg um 1,1 Prozent, der Index der Technologie-Aktien um 1 Prozent.

Brexit-Abstimmung prägt Handel

"Der Markt bleibt vor der Brexit-Abstimmung nervös", sagte ein Händler. Von einer Zustimmung zum Brexit-Deal der Regierung ging an der Börse zwar fast niemand aus. Nun ging es aber darum, wie viele Abgeordnete dem Brexit-Vertrag die Zustimmung verweigern würden.

Sollten die Zahl derer unter 100 bleiben, könnte dies bereits positiv für weitere Verhandlungen gewertet werden. Über 150 Gegenstimmen dürften dagegen die Position Mays deutlich schwächen. Nach einer Ablehnung dürften fünf Optionen zur Auswahl stehen: No-Deal-Brexit, Neuverhandlungen, Neuwahlen, ein neues Referendum oder die Vertrauensfrage.

Von einem ungeregelten EU-Austritt wurde an der Börse nicht mehr ausgegangen. Die britische Währung handelte zum Euro zeitweise auf dem höchsten Stand seit Anfang Dezember.

Deutsche Post enttäuscht

Im DAX gab es am Nachmittag einen Favoritenwechsel. Die lange führenden Aktien der Deutschen Post verloren schließlich 2 Prozent nach knapp 3 Prozent Plus am Mittag. Die Deutsche Post darf das Briefporto voraussichtlich nur um 4,8 Prozent erhöhen statt wie kolportiert um 14 Prozent und bereitet nun weitere Sparmaßnahmen zum Erreichen der Ziele vor. Größter DAX-Gewinner waren Heidelbergcement, die ihre Erholung mit einem Plus von 2 Prozent fortsetzten, gefolgt von den Pharmatiteln Fresenius Medical Care und Merck sowie den Technologiewerten Wirecard und SAP.

Streik belastet Lufthansa und Fraport

Lufthansa gaben dagegen mit dem Streik in Frankfurt um 1,8 Prozent nach, Fraport fielen im MDAX um 2,2 Prozent.

In der zweiten Reihe des deutschen Markts stiegen Jenoptik mit einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Lampe um 8,6 Prozent. Nordex zogen mit starken Auftragseingängen um 1,3 Prozent an. Hugo Boss fielen um 2,9 Prozent auf 56,80 Euro, nachdem die Societe Generale das Kursziel auf 58 von 62 Euro gesenkt hat. In der dritten Reihe gaben Deutsche Beteiligungs AG nach schwachen Zahlen 10 Prozent ab.

In London brachen Provident Financial um fast 20 Prozent ein. Das Unternehmen hat die Gewinnerwartungen der Analysten im vergangenen Jahr nach ersten Berechnungen möglicherweise verfehlt.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.068,05 +12,87 +0,4% +2,2% . Stoxx-50 2.830,32 +14,30 +0,5% +2,6% . Stoxx-600 348,71 +1,20 +0,3% +3,3% Frankfurt XETRA-DAX 10.891,79 +35,88 +0,3% +3,2% London FTSE-100 London 6.895,02 +40,00 +0,6% +1,9% Paris CAC-40 Paris 4.786,17 +23,42 +0,5% +1,2% Amsterdam AEX Amsterdam 498,20 +3,21 +0,6% +2,1% Athen ATHEX-20 Athen 1.656,86 -20,43 -1,2% +3,0% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.422,00 +27,46 +0,8% +5,5% Budapest BUX Budapest 40.600,26 -67,39 -0,2% +3,7% Helsinki OMXH-25 Helsinki 3.894,05 +20,29 +0,5% +5,7% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 117.275,82 +1534,45 +1,3% +2,6% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 919,57 +6,34 +0,7% +3,1% Lissabon PSI 20 Lissabon 4.950,50 +52,13 +1,1% +5,7% Madrid IBEX-35 Madrid 8.850,10 +31,50 +0,4% +3,6% Mailand FTSE-MIB Mailand 19.165,48 -6,00 -0,0% +4,6% Moskau RTS Moskau 1.148,03 +0,87 +0,1% +7,7% Oslo OBX Oslo 778,83 +2,93 +0,4% +5,3% Prag PX Prag 1.004,03 +2,88 +0,3% +1,8% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.455,39 -2,65 -0,2% +3,3% Warschau WIG-20 Warschau 2.344,56 +16,90 +0,7% +3,0% Wien ATX Wien 2.892,98 +14,37 +0,5% +5,1% Zürich SMI Zuerich 8.824,73 +64,41 +0,7% +4,7% DEVISEN zuletzt +/- % Di., 7.45 Uhr Mo, 18.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1391 -0,65% 1,1475 1,1478 -0,6% EUR/JPY 123,81 -0,28% 124,68 124,22 -1,5% EUR/CHF 1,1259 -0,03% 1,1261 1,1257 +0,0% EUR/GBP 0,8922 -0,00% 0,8894 0,8919 -0,9% USD/JPY 108,68 +0,48% 108,66 108,22 -0,9% GBP/USD 1,2765 -0,78% 1,2900 1,2865 +0,0% Bitcoin BTC/USD 3.632,87 -0,82% 3.662,25 3.664,25 -2,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,68 50,51 +2,3% 1,17 +13,8% Brent/ICE 59,96 58,99 +1,6% 0,97 +10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,59 1.291,50 -0,2% -2,91 +0,5% Silber (Spot) 15,57 15,65 -0,5% -0,08 +0,5% Platin (Spot) 801,00 802,50 -0,2% -1,50 +0,6% Kupfer-Future 2,64 2,64 +0,2% +0,01 +0,4% ===

