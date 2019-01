Mainz (ots) - Woche 03/19



Mi., 16.1.



Bitte Programmänderung beachten:



0.45 auslandsjournal - die doku Theresa May und das Brexit-Dilemma (VPS 0.44/HD) Film von Diana Zimmermann Großbritannien 2019



("Das war dann mal weg: Testbild, Sendeschluss & Co." entfällt.)



Bitte Programmänderung beachten:



3.15 auslandsjournal - die doku Theresa May und das Brexit-Dilemma (VPS 3.14/HD) Film von Diana Zimmermann (von 0.45 Uhr) Großbritannien 2019



("Das war dann mal weg: Testbild, Sendeschluss & Co." entfällt.)



