Müller - Die lila Logistik AG: Immobilienverkauf - Verkauf einer weiteren Immobilie führt zu positivem EBIT-Effekt im Geschäftsjahr 2019

15.01.2019 / 18:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Geschäftsjahr 2019: Immobilien, Jahresergebnis
Müller - Die lila Logistik AG: Immobilienverkauf
Verkauf einer weiteren Immobilie führt zu positivem EBIT-Effekt im Geschäftsjahr 2019

Besigheim, 15. Januar 2019 - Die Müller - Die lila Logistik AG (ISIN DE0006214687) hat heute einen notariell beurkundeten Kaufvertrag über den Verkauf einer Logistikimmobilie in Bünde geschlossen. Die Gesellschaft rechnet mit einem Ertrag vor Steuern und somit mit einem entsprechenden positiven EBIT-Effekt aus der Veräußerung dieser Immobilie in Höhe von rd. 6 Mio. EUR. Die voraussichtlich freiwerdende Liquidität nach Steuern soll zur Liquiditätserhöhung und einem nachhaltigen Wachstum der Lila Logistik-Gruppe beitragen.

Die verkaufte Immobilie wird von der Müller - Die lila Logistik AG zurückgemietet und weiterhin von einer Tochtergesellschaft bewirtschaftet. Die Gesellschaft hatte bereits im Geschäftsjahr 2018 über den Verkauf einer Logistikimmobilie mit einem erwarteten Gewinn in 2019 berichtet. Es wird klargestellt, dass es sich bei dem heute beurkundeten Verkauf um den Verkauf einer weiteren Logistikimmobilie handelt.

Das operative Ergebnis (EBIT = earnings before interest and taxes) ist definiert als Ergebnis vor Steuern minus Zinserträge zuzüglich Finanzierungsaufwendungen.

Müller - Die lila Logistik AG
Ferdinand-Porsche-Straße 4
74354 Besigheim
ISIN DE0006214687

Kontakt:
Oliver Streich
Investor Relations
Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125
investor@lila-logistik.com