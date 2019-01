Dallas (ots/PRNewswire) -



Das neue Branding reflektiert Dynatas Strategie: verlässlich und präzise die Stimme des Konsumenten in das gesamte Marketingspektrum einzubringen, von Marktforschung zu Marketing und Werbung. Dynata stellt hierfür integrierte Lösungen für die Erforschung der Consumer Journey bereit, die es ermöglichen, die Wissenslücken innerhalb und zwischen den Marketingdisziplinen zu schließen und damit den Marketing-ROI grundlegend zu verbessern.



Werbetreibende geben sich nicht mehr mit Big Data zufrieden. Vielmehr geht es ihnen um verlässliche, zusammenhängende Informationen, die ihnen relevante Insights, und damit eine effektivere und effizientere Zielgruppenansprache ermöglichen und dadurch signifikante Wettbewerbsvorteile erschließen.



Bei einer globalen Reichweite von mehr als 60 Millionen Personen ist Dynata ideal positioniert, um ein ebenso breites wie tiefes Datenspektrum anzubieten. Die Qualität der Daten, wie auch die Beziehungen zu den Opt-in-Panelteilnehmern, die ihre Daten bereitstellen, wird durch kontinuierliche Qualitätsprozesse weltweit sichergestellt und von Dynata hausintern verwaltet und geprüft - eine wichtige Voraussetzung für die Qualitätssicherung über die gesamte Wertschöpfungskette.



Mit den Worten von Gary S. Laben, CEO von Dynata: "Der neue Name und der neue Markenauftritt stehen für unser unablässiges Engagement, frischen Wind in das datengesteuerte Marketing zu bringen und als führender Anbieter von First-Party-Daten die Stimme des Einzelnen im B2C- und B2B-Dialog zu repräsentieren. Unsere neue Marke steht für unsere Vision und Wachstumsstrategie. Nach der Neuausrichtung des gemeinsamen Unternehmens, die wir selbst mit unserer Fusion vollzogen haben, möchten wir nun eine Transformation im Marketing einleiten, um unseren Kunden zu helfen größere Erfolge zu erzielen - in einer Zeit, die mehr denn je verlässlicher Datenquellen bedarf."



Dynata zählt zu den weltweit führenden Anbietern, die First-Party-Daten aus mitgliederbasierten Opt-in-Panels, intern verwaltet und gepflegt, aus einer Hand bereitstellen. Mit einer globalen Reichweite von mehr als 60 Millionen Personen und einer umfangreichen Datenbank von individuellen, bei Umfragen erhobenen Profilmerkmalen ist Dynata die ultimative Anlaufstelle für präzise, vertrauenswürdige Qualitätsdaten. Rund um diesen Kernbereich hat das Unternehmen innovative Services und Lösungen entwickelt, die die Stimme des Einzelnen in das gesamte Marketingspektrum einbringen, von der Forschung hin zu Marketing und Werbung. Dynata betreut annähernd 6.000 Marktforschungsagenturen, Medien- und Werbeagenturen, Beratungs- und Investmentfirmen, Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und Firmenkunden in Nord- und Südamerika, Europa sowie der Region Asien-Pazifik. Weitere Informationen sind unter www.dynata.com zu finden.



