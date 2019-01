Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Gea Group von 37 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe nun die beiden letzten Gewinnwarnungen des Maschinenbauers in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar rechne er 2018 und 2019 mit leichten Umsatzzuwächsen, aber wegen der Schwäche in der milchverarbeitenden Industrie zugleich auch mit deutlicheren Rückgängen beim operativen Ergebnis (Ebitda)./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 12:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 12:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-01-15/19:34

ISIN: DE0006602006