Mannheimer Morgen über die Aussichten für die deutsche Wirtschaft Überschrift: Falsche Medizin Die Wirtschaft läuft zwar nicht mehr auf Hochtouren, aber der Absturz in die Rezession ist im vergangenen Jahr ausgeblieben. Natürlich sind die Erwartungen für 2019 alles andere als euphorisch, dennoch spricht gegenwärtig wenig für den Ausbruch einer Krise. Es ist eher wahrscheinlich, dass die Konjunktur in Deutschland hält, auch wenn die Zahlen nicht mehr so gut sind. Kein anderes Land in Europa kann jedenfalls auf eine so lange Aufschwungsphase zurückblicken. Und sollte es tatsächlich zu einer deutlichen Abschwächung kommen, hätte die Politik durchaus die nötigen finanziellen Mittel, um gegenzusteuern. Der Grund: Im Gegensatz zu anderen Ländern hat die Bundesrepublik in den vergangenen Jahren keine zusätzlichen Schulden gemacht und sogar einen Teil der alten abgebaut. Es ist auch nicht unklug, wenn sich Politiker in Berlin schon jetzt Gedanken darüber machen, wie sie die Konjunktur zusätzlich ankurbeln könnten, falls diese tatsächlich ins Stocken geraten sollte. Aber wieder einmal zeigt sich, dass bei solchen Überlegungen in erster Linie nur die eigene Klientel bedient werden soll. Wie zum Beispiel bei den Unionsparteien mit der Forderung nach einem rascheren Abbau des Solidaritätszuschlags. Denn davon würden vor allem die Besserverdiener profitieren. Wer den Konsum steigern will, muss aber die kleineren Einkommen entlasten.

